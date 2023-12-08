Общество 08 декабря 2023, 08:56 Замерзающих на трассе юных хоккеистов спасли в Новосибирской области Дорожники помогли замерзающим хоккеистам на трассе в Новосибирской области Pxhere

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Дорожники спасли замерзающих юных хоккеистов из Казахстана. Об этом рассказали в пресс-службе территориального управления автодорог (ТУАД) Новосибирской области.

В ночь на пятницу, 8 декабря, автобус с 22 детьми и семью сопровождающими ехал из Казахстана в Новосибирск на хоккейный матч. Автобус, в котором они находились, сломался на трассе.

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«На помощь замерзающим выехал мобильный пункт обогрева. Температура воздуха на тот момент упала до -37 градусов», — уточнили в ТУАД.

Спустя 30 минут инженер прибыл на место поломки автобуса. Спустя время он сообщил диспетчеру, что всех пассажиров отправили в Новосибирск попутным транспортом. Двоих водителей отогрели. Им помогли завести автобус и сопроводили до ближайшего автотранспортного предприятия.

В ТУАД напомнили, что на трассах Новосибирской области функционируют 30 мобильных пунктов обогрева. В регионе столбик термометра опустился ниже -30 градусов.