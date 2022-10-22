Замерзающего новорожденного нашли на автобусной остановке в Воронеже | 360°

Общество 22 октября 2022, 16:54 Замерзающего новорожденного нашли на автобусной остановке в Воронеже Жители Воронежа сообщили о нахождении замерзающего новорожденного на автобусной остановке Пресс-служба Следственного комитета

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В Воронеже на автобусной остановке нашли новорожденного, которого оставили на холоде. Об этом со слов очевидца сообщили авторы местного Telegram-канала.

Покинутого новорожденного нашли 21 октября в микрорайоне Шилово. По предположению авторов материала, его оставили еще ночью. Днем его заметили проходящие люди. Они не прошли мимо беды: обогрели малыша и вызвали скорую.

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По данным портала, сейчас малыш находится под контролем медиков. Его состояние на данный момент не уточняются. Одновременно с этим стражи правопорядка начали поиски незадачливой мамы ребенка. За эту задачу взялись сотрудники пятого отдела полиции.

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Также о ситуации рассказали представителям Следственного комитета. Их действия по разрешению проблемы малыша пока неизвестны.

Ранее стало известно, что Воронежский Центральный районный суд приговорил к 4,5 года заключения выходца из США Роберта Гилмана. Его уличили в применении насилия к местному стражу правопорядка. Об этом сообщил RT.