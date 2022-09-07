Замену окон в многоквартирных домах предложили включить в программу капремонта | 360°

Общество 07 сентября 2022, 04:42 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Замену окон в многоквартирных домах предложили включить в программу капремонта «Известия»: замена окон может войти в программу капремонта в России РИА "Новости"

Читать 360tv в

Окна в многоквартирных домах предложили приравнять к общедомовому имуществу, чтобы их замену внести в перечень работ по капитальному ремонту, об этом сообщили «Известия» со ссылкой на обращение «ЖКХ Контроль» в Госдуму.

Глава комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Светлана Разворотнева заявила, что обращение было направлено ей. Эта идея получила одобрение среди депутатов нижней палаты парламента.

Реклама

Дело в том, что от качества окон зависит энергоэффективность жилья. Однако нужно определить, кто будет финансировать реализацию этой инициативы.

Реклама

«Например, логично, если регионы будут софинансировать капремонт. Уже около 30 субъектов занимаются его частичным финансированием», — отметила Разворотнева.

Предложение могут обсудить во время подготовки законопроекта ко второму чтению. Ранее сообщалось о разработке депутатами ЛДПР проекта закона о маркировке электронных сигарет.

0 0 0 0 0 0