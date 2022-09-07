Замену окон в многоквартирных домах предложили включить в программу капремонта | 360°

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Замену окон в многоквартирных домах предложили включить в программу капремонта

«Известия»: замена окон может войти в программу капремонта в России

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Окна в многоквартирных домах предложили приравнять к общедомовому имуществу, чтобы их замену внести в перечень работ по капитальному ремонту, об этом сообщили «Известия» со ссылкой на обращение «ЖКХ Контроль» в Госдуму.

Глава комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Светлана Разворотнева заявила, что обращение было направлено ей. Эта идея получила одобрение среди депутатов нижней палаты парламента.

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Дело в том, что от качества окон зависит энергоэффективность жилья. Однако нужно определить, кто будет финансировать реализацию этой инициативы.

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«Например, логично, если регионы будут софинансировать капремонт. Уже около 30 субъектов занимаются его частичным финансированием», — отметила Разворотнева.

Предложение могут обсудить во время подготовки законопроекта ко второму чтению. Ранее сообщалось о разработке депутатами ЛДПР проекта закона о маркировке электронных сигарет.

Ремонтные работы

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