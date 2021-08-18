Замену бумажного паспорта на смарт-карту поддержали в Госдуме

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций планирует заменить бумажные паспорта на смарт-карты до конца 2021 года. О том, будет ли такое решение верным, высказался заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. Об этом написал RT.

По словам депутата, такую инициативу можно поддержать, ведь для граждан будет гораздо удобнее иметь смарт-карты. Из-за частого использования бумажные паспорта пачкаются и приходят в негодность. Кроме того, их не всегда удобно носить с собой из-за большого размера.

Паспорт нового образца в виде небольшой карточки может быть дополнен чипом со всей имеющийся информацией о гражданине. Кроме того, он будет давать определенную защиту документу, отметил Свинцов. Политик добавил, что если такое решение будет принято, он первым поменяет паспорт на новый образец.