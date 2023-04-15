Общество 15 апреля 2023, 11:57 Заменивший Zara в России бренд показал новую коллекцию Пришедший вместо Zara в Россию бренд Maag презентовал новую коллекцию онлайн РИА «Новости»

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На сайте бренда Maag, который пришел в Россию на место Zara, состоялась онлайн-презентация новой коллекции одежды. Мужские и женские образы продемонстрировали виртуальные модели.

Магазины Maag пока не открылись. На Кузнецком Мосту еще висит анонсирующий начало их работы баннер, а все точки бренда на «Яндекс Картах», обратило внимание РИА «Новости», обозначены закрытыми.

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Минпромторг в начале апреля отмечал, что до конца весны новые владельцы торговых точек испанской группы Inditex откроют все магазины.

Продажу полного пакета акций группы АО «Новая мода» компании Fashion And More Management DMCC одобрили в правительственной комиссии. Деталей сделки не раскрывали.

По данным замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова, Inditex передала новым владельцам все свои торговые точки. Ожидается, что откроются они под новыми брендами — MAAG, DUB, ECRU и VILET.