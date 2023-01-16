Общество 16 января 2023, 10:37 Заменить дорожные заграждения на дорогах предложили в Госдуме

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В Госдуме предложили заменить бетонные дорожные заграждения в виде полусферы на более заметные. С таким предложением к начальнику ГИБДД МВД РФ Михаилу Черникову обратился депутат Василий Власов, написал RT.

По словам парламентария, зимой подобные заграждения трудно отличить от скоплений снега на дороге. Они могут стать причиной повреждения автомобилей и других транспортных средств.

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«В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности замены дорожных заграждений в виде бетонных полусфер на иные, визуально более заметные», — добавил Черников.

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