На полках российских магазинов в сентябре появится замена Sprite и Fanta от локальных брендов Coca-Cola. Лимонад «Добрый Лимон-лайм», «Добрый Orange» созданы специально для России, сообщили «Известия».

Бренд «Добрый» принадлежит The Coca-Сola Company. К линейке известных вкусов добавятся новые варианты — манго-маракуйя, дюшес, сибирские травы и вишня.

Аналогично поступил и другой производитель газированных напитков PepsiCo — вместо Pepsi, 7up и Mirinda компания предложила российским торговым сетям лимонады под общим названием «Русский дар».

Торговая сеть «Магнит» представит новинки от Coca-Сola уже в сентябре, остальные ритейлеры готовы рассмотреть предложение. Многие пока сомневаются, что «молодые» бренды будут пользоваться таким же успехом, как и их именитые предшественники.

The Coca-Сola Company заявила о приостановке деятельности в России 8 марта. О полном исчезновении бренда с рынка РФ заявлял гендиректор компании Джеймс Квинси. Он отметил, что такой символизм не окажет влияния на позицию властей РФ.