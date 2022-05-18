Американская корпорация PepsiCo в начале июня начнет завозить новые лимонады в российские торговые сети. Они придут на смену известным в России напиткам Мirindа и Рерsi. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник, близкий к компании.

По данным издания, корпорация уже остановила производство в России известных газировок. Торговые сети сейчас получают запасы. Газете в PepsiCo подтвердили, что рассматривают вариант расширения ассортимента локальных напитков в РФ. Там добавили, что решение о приостановке производства и продаже в РФ Pepsi, 7Up, Mirinda остается в силе.

В начале апреля сообщалось, что PepsiCo направила ретейлерам презентацию, в которой показала новые бренды и напитки специально для российского рынка. В СМИ писали, что корпорация собиралась запустить производство локальных марок, которые по вкусу были бы похожи на основные продукты компании. Например, New Cola и Fruitz заменили бы Pepsi и Mirinda. Однако в итоге от такой концепции отказались.

PepsiCo решила делать газированные напитки со вкусом лимона, апельсина, лайма под брендом «Русский дар». Сейчас под этим названием уже продают квас. По данным источника издания, в скором времени компания запустит розлив напитков на своем заводе.