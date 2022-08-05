Замедление мобильного интернета в России исключили

Для снижения скорости мобильного интернета в России сегодня нет предпосылок. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Минцифры РФ. В ведомстве заверили, что у операторов более чем на год хватит запаса оборудования для поддержания темпов развития инфраструктуры.

При этом, как считают в Минцифры, в перспективе в России может быть запущено производство оборудования. Как отметили в пресс-службе министерства, Минцифры совместно с Минпромторгом и отраслью реализуются меры по ускорению создания собственных производств базовых станций.

Эксперты до этого предполагали, что скорость интернета, вероятно, снизится, а качество сотовой связи ухудшится на фоне санкций и прекращения поставок техники в стране. Но сами операторы утверждают, что эта проблема решаема.

К тому же, из-за блокировки зарубежных онлайн-сервисов и их добровольного отказа от работы в России, снижаются темпы роста интернет-трафика, который дает нагрузку на сеть.

Эксперты отмечают, что по меньшей мере в течение ближайшего года проблем со скоростью доступа в интернет возникнуть не должно.