Замдиректора школы в Махачкале заподозрили в даче взятки за место руководителя

Полицейские и сотрудники ФСБ установили, что заместитель директора махачкалинской школы № 58 пыталась дать взятку высокостоящему чиновнику. Таким способом она хотела получить место руководителя образовательного учреждения.

Как сообщил источник «360», 38-летняя женщина втянула в свою историю чиновника из регионального министерства образования. С его помощью она хотела выбить себе место директора школы. Женщина пыталась передать взятку в размере 1,5 миллиона рублей начальнику управления образования администрации Махачкалы.

Полицейские вышли на след подозреваемой в коррупции вместе с сотрудниками ФСБ региона.