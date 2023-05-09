Общество 09 мая 2023, 22:36 Залп салюта в День Победы в Петербурге посвятили участникам спецоперации Западный военный округ посвятил залп салюта ко Дню Победы в Петербурге участникам СВО РИА «Новости»

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Каждый из залпов салюта в День Победы является именным и посвящен человеку или событию. Об этом в беседе с ТАСС рассказали в пресс-службе Западного военного округа после праздничного фейерверка у стен Петропавловской крепости, где курсанты и офицеры Михайловской академии провели 30 залпов.

Первый всегда посвящен годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Второй относится к прославлению верховного главнокомандующего. Остальные посвящены городу-герою Ленинграду и другим городам, носящим это звание, солдатам-победителям, партизанам и труженикам тыла. Один из залпов в этом году посвятили участникам специальной военной операции.

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Все запуски салютов сопровождали залпы артиллерии, которые провели из орудий ЗИС-3, использовавшиеся во время Великой Отечественной войны. Они до сих пор находятся в рабочем состоянии.

Салют поставил точку в торжественных мероприятиях, которые прошли в Санкт-Петербурге. Также фейерверк завершил праздничный концерт на «Газпром-Арене». Но факелы Ростральных колонн продолжат гореть до 23:00.