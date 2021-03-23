«Заложником оказался». Скопинский маньяк Мохов показал, что тюрьма не поменяла его взгляды на жизнь

Пользователи YouTube увидели первое большое интервью скопинского маньяка Виктора Мохова, вышедшего на свободу после 17 лет тюрьмы. По слухам, Ксения Собчак заплатила Мохову за интервью 50 тысяч рублей и оплатила мебель.

Мохов в 2000 году похитил двух девочек: Лене Самохиной тогда было 17 лет, а Кате Мартыновой — 14. Мохов запер их в своем бункере, который строил на протяжении трех лет. С похищением ему помогли давняя знакомая Елена и снотворное, которое он подмешал девочкам в напитки. Почти четыре года они провели в рабстве: ежедневное насилие, отсутствие условий для жизни и связи с внешним миром. Девочки почти не мылись, не видели света, теряли зрение, волосы и силы. Старшая, Лена, дважды рожала, а маньяк отбирал детей и подбрасывал в жилые дома.

Позже девочки передали записку потенциальной третьей жертве Мохова, которая снимала комнату в его доме. И его задержали. Но, кажется, своей вины не понимает до сих пор, не ощущает тяжести от воспоминаний. Он с улыбкой говорил в интервью о сексе, вспоминая детали насилия.

Любая разновидность манипуляций, а также психологического или физического насилия заключается в подмене понятий и внушении своей точки зрения как нормальной и единственной правильной. Виктор Мохов похитил несовершеннолетних, запер в подвале в страшных условиях, насиловал на протяжении нескольких лет. Но он искренне убежден, что он благодетель и не сделал ничего плохого, ведь это была любовь.

«Любовь — это инстинкт. Душа к ней лежала. В чем выражалась любовь? Шоколадки покупал, в дом водил, гуляли», — сказал Мохов.

Он приносил им книги, еду и краски для рисования в бункер, где они сидели изувеченными. А виновен в насилии тогда кто? Мохов переносит свою ответственность на жертв. Зачем ехали? Для чего пили? Он не понимает, что общение, даже в замкнутом пространстве, и совместное употребление алкоголя не говорят о согласии в близости. Если женщина, девочка, девушка говорит нет, значит, трогать ее нельзя.

«Я думал, что они легкого поведения. Зачем тогда ехали? И потом расстаться?» — объяснил свою позицию Мохов.

Скопинский маньяк считает, что девушки мало чем отличались от вещей, которые можно просто забрать и использовать как захочется.

«Мне неважно было, что я ей не нравлюсь, главное, чтобы она мне нравилась», — сказал он.

Он не похитил и запер в бункере, а ухаживал и содержал недостойных. Не насиловал, а занимался любовью. Кажется, дальше он сам будет страдать и начнет жалеть себя.

«Попал в зависимость — и отпустить боялся, и оказался в нехорошем положении. Заложником оказался. Они страдали, и я страдал так же», — сказал Мохов.

Собчак пыталась развеять его иллюзии, сказав, что у рабынь не было выбора, это не могло быть любовью, но Мохов не услышал. Девочкам, по его мнению, было приятно.

Виктор Мохов — пожилой, простой, малоэмоциональный, зажатый человек. Он использовал снотворное, просил помогать в преступлениях третьих лиц. Он не привлекал женщин, не имел половой жизни до 29 лет, и та была только в браке. И в свои 50 лет все же решил наверстать упущенное. Так о нем вспоминают и следователь, и сами жертвы. Причины склонности к насилию кроются глубже, дело в том числе в авторитарной и очень агрессивной семье. Мохов видел насилие ребенком и смог легко его повторить.

Обсуждения того, имеет ли такой человек право на спокойную жизнь после содеянного, изжили себя, их было слишком много. Пусть этим занимаются правоохранительными органы.

«Полицейские машину поставили, охраняют, молодцы», — рассказал Мохов.

Но говорить о психологии такого человека все же нужно, ведь это очень утрированный страшный пример того, что происходит в наших жизнях. Мы видим со стороны, но часто не можем распознать подобное внутри своих отношений с партнерами, родственниками, друзьями, знакомыми.

«Я не озабоченный, я такой, как все», — заявил он.