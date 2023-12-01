Общество 01 декабря 2023, 14:54 Залог активного долголетия. Кто и как помогает пенсионерам участвовать в социальной жизни общества? Ежегодный форум Союза пенсионеров России прошел в Москве

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В Москве состоялся ежегодный форум Союза пенсионеров России. Участники мероприятия обсудили материальную поддержку, социальные и медицинские услуги, дополнительное образование для пожилых людей, а также ряд других вопросов.

«Мы регистрируем, общаемся, узнаем жизнедеятельность человека, помогаем морально», — рассказала член актива Союза пенсионеров Москвы и Московской области Любовь Савичева.

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Порядка 57% россиян пенсионного возраста ведут активный образ жизни. Следить за здоровьем им помогает компания «Еламед» — эксперт в лечении заболеваний опорно-двигательной системы. На форуме специалисты фирмы помогли участникам провести магнитотерапию на уникальном аппарате серии «Алмаг».

«Сегодня пенсионерам мы рассказываем о том, какие приборы производим. Очень многие из них знают аппарат „Алмаг-01“», — рассказала бренд-менеджер компании «Еламед» Юлия Кожурина.

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По ее словам, аппарат используют при хронических заболеваниях суставов. Многие любят применять «Алмаг+», который обладает более расширенным функционалом. Он подходит при обострении болезней опорно-двигательного аппарата.

Участники форума подводят итоги года и строят новые планы, которые нельзя осуществить без своевременной заботы о здоровье. «Еламед» уже второй год сотрудничает с Союзом пенсионеров. Эта работа продолжается и за пределами форума — на сайте компании можно задать вопрос медицинскому специалисту и получить помощь.

Имеются противопоказания к применению и использованию. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению или получить консультацию специалиста.

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