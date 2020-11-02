В частности, об этом своим партнерам сообщила сеть «Верный» основателя «Пятерочки» Андрея Рогачева. В материале указано, что в адрес одного из поставщиков было направлено письмо, в котором компания отмечает, что «понимает», что на цены могут влиять валютные колебания, удорожание сырья и прочие издержки. Однако в период пандемии коронавируса и снижения доходов населения сеть считает «невозможным» переложить повышение цен на покупателей. Отмечается, что поэтому до конца года компания будет отвечать отказом на такие предложения.

Другие игроки розничного рынка также могут использовать подобную практику. Аналитики соглашаются с тем, что в условиях падения объемов продаж и доходов потребителей сети не могут позволить себе поднимать ценники.

1 ноября в России выявили 18 665 новых случаев коронавируса. Это рекордный ежедневный прирост за все время пандемии, сообщил оперштаб.

Эпидемическая ситуация ухудшилась во всем мире в сентябре. Ряд стран начал снова вводить жесткие меры по борьбе с пандемией. Например, в Великобритании закроют общепит и магазины непродовольственных товаров, а людям разрешат выходить из дома только в случае необходимости.

В России таких ограничений вводить не будут. Региональные власти самостоятельно принимают решения о мерах по борьбе с пандемией исходя из ситуации. В стране с конца октября действует всеобщий масочный режим.