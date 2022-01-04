Закупки силовых ведомств будут засекречены в 2022 году
Закупки силовых ведомств ФСО, СВР, ФСБ и Минобороны, а также государственных унитарных предприятий и подведомственных учреждений будут засекречены. Соответствующее распоряжение появилось на официальном портале правовой информации.
Указ вступил в силу 1 января, его подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
«При осуществлении закупок товаров, работ, услуг, которыми применяются закрытые конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)», — говорится в тексте документа.
Напомним, Росгвардия выступала с предложением засекретить закупки для «унификации подхода».
«Войска национальной гвардии Российской Федерации являются государственной военной организацией, предназначенной для обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина», — говорилось в пояснительной записке.