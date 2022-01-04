Закупки силовых ведомств будут засекречены в 2022 году

Закупки силовых ведомств ФСО, СВР, ФСБ и Минобороны, а также государственных унитарных предприятий и подведомственных учреждений будут засекречены. Соответствующее распоряжение появилось на официальном портале правовой информации.

Указ вступил в силу 1 января, его подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«При осуществлении закупок товаров, работ, услуг, которыми применяются закрытые конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)», — говорится в тексте документа.

Напомним, Росгвардия выступала с предложением засекретить закупки для «унификации подхода».

«Войска национальной гвардии Российской Федерации являются государственной военной организацией, предназначенной для обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина», — говорилось в пояснительной записке.