Правительство засекретит закупки Росгвардии и ФСО

В России решили засекретить некоторые закупки организаций. Это коснется Федеральной службы охраны (ФСО) и Росгвардии. Теперь они будут закупаться на закрытых тендерах. Такое распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Оно опубликовано на официальном портале правовой информации.

Документ вступает в силу с 1 января 2022 года. Согласно тексту, со следующего года во время закупок товаров, работ или услуг они должны будут применять «закрытые конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)». На данный момент закрытыми остаются закупки таких ведомств, как министерства обороны России, Службы внешней разведки и Федеральной службы безопасности.

В 2019 году Росгвардия обратилась с просьбой засекретить ее закупки. Подобная просьба поступила и от Федеральной службы охраны — причиной там назвали «террористическую угрозу». «Роскосмос» тоже выражал желание сделать свои закупки закрытыми во всем, что касается ракетно-космической отрасли — для того, чтобы не появлялось риска утечки.