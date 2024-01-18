Общество 18 января 2024, 15:49 Заксобрание Нижегородской области: более 14 тысяч человек смогут переехать из аварийных домов до 2030 года

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Более 14 тысяч жителей Нижегородской области получат возможность переехать из аварийных домов до 2030 года. Соответствующий вопрос обсуждался на заседании комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям регионального заксобрания, сообщил сайт Pravda-nn.ru.

Недвижимость гражданам передадут за счет доли, предусмотренной при возведении новых объектов. Так, в 2024-м переселят собственников квартир, которые были признаны опасными в период с 2017 по 2022 год.

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На реализацию программы выделили 10,4 миллиарда рублей.