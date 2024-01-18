18 января 2024, 15:49
Заксобрание Нижегородской области: более 14 тысяч человек смогут переехать из аварийных домов до 2030 года
Более 14 тысяч жителей Нижегородской области получат возможность переехать из аварийных домов до 2030 года. Соответствующий вопрос обсуждался на заседании комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям регионального заксобрания, сообщил сайт Pravda-nn.ru.
Недвижимость гражданам передадут за счет доли, предусмотренной при возведении новых объектов. Так, в 2024-м переселят собственников квартир, которые были признаны опасными в период с 2017 по 2022 год.
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На реализацию программы выделили 10,4 миллиарда рублей.
Недвижимость
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