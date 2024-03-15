Общество 15 марта 2024, 18:56 Закрывшего собой сестру при обстреле ВСУ школьника в Белгороде наградят СК представит к награде белгородского школьника, закрывшего сестру при обстреле РИА «Новости»

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Следственный комитет России представит к награде девятилетнего жителя Белгородской области, который закрыл собой девятимесячную сестру при обстреле украинских боевиков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Председатель СК Александр Бастрыкин поручил представить мальчика к ведомственной награде. Избежать трагических последствий удалось благодаря героическому поступку школьника», — заявили в комитете.

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В пресс-службе подчеркнули, что следователи установят обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям всех причастных лиц.

ЧП произошло в селе Беловском в четверг, 14 марта. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что мальчик закрыл собой сестру при обстреле ВСУ, получил закрытую черепно-мозговую травму и ранения мягких тканей стопы. У девочки также зафиксировали ЗЧМ и ранения кистей.

Во время атаки националистов на Белгород в пятницу погиб один человек, еще двое получили ранения.