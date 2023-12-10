Общество 10 декабря 2023, 12:53 Закрывшего детей от стрельбы жителя Воронежа предложили наградить в Госдуме Чернышов предложил наградить заградившего детей от стрельбы жителя Воронежа РИА «Новости»

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Депутат Государственной думы Борис Чернышов предложил наградить орденом Мужества жителя Воронежа, который закрыл своим телом детей от стрельбы. Его слова привело РИА «Новости».

Военный летчик, уточнил «Царьград», получил ранения закрывая собой детей от стрельбы.

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«Эти люди являются настоящими героями. Они, не боясь пуль, не теряя ни секунды, спасают людей. Его нужно наградить орденом Мужества. Такой поступок достоин признания и уважения. Благодарю за бескорыстную помощь и отвагу», — сказал парламентарий.

По информации Telegram-канала Fighterbomber, военнослужащий получил смертельные ранения. В публикации отметили, что врачи боролись за его жизнь около суток, но усилия оказались тщетными.

Позднее «Царьград» уточнил, что областные правоохранительные органы опровергли информацию о расстрелянном военном летчике, заявив, что она является вбросом.

Telegram-канал «Вести Воронеж» добавил, что в региональном правительстве также не подтвердили данные о расстреле мужчины, назвав их несоответствующими действительности.