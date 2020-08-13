В России либерализировали законы в сфере миграционной политики. Тем не менее компании привозят в страну трудовых мигрантов и держат их на нелегальном положении. Так происходит ради экономии на налоговых выплатах.

«Сегодня, чтобы нанять мигранта, работодатель должен предоставить ряд документов. Это выполняет какая-то толика работодателей. Стройки нам в помощь, посмотрите на любую из них — 90% работают нелегально. Почему? Работодатель не хочет платить налоги», — заявила Данильченко.

По ее словам, до сих пор плохо работает закон, принятый в марте. Согласно нему граждане среднеазиатских республик обязаны получать патент для работы в России. Однако его получают единицы, остальные предпочитают работать нелегально.

Ужесточать законодательство для приезжих работников рано, считает адвокат. Пока что лучше возложить больше ответственности на коммерческие фирмы, которые не регистрируют мигрантов.

«Если мы ужесточим миграционное законодательство, боюсь, возникнет ряд проблем, которые скажутся на экономике и политике нашей страны. Его, скорее, надо упрощать, и есть уже ряд принятых мер. Должна быть ответственность работодателя, иного выхода нет», — сказала Данильченко.

Если работодатель нанимает незаконных мигрантов, он будет оплачивать штрафы. К тому же не стоит ограничиваться такими санкциями: руководителям фирм нужно пригрозить и закрытием организации.

В противном случае Россия рискует получить для себя много проблем, считает адвокат. Страна может пойти по пути Европы, где нелегалы создают неблагоприятную среду. Там нанимают боевиков организованных преступных групп и террористических организаций. Увеличение числа мигрантов в Европе привело к огромному росту преступности.