Общество 30 марта 2024, 08:48 Закрытым белгородским ТЦ разрешат открыться при ряде условий Гладков: закрытым ТЦ разрешат начать работать при ряде условий Telegram-канал губернатора Белгородской области

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Закрытым ранее торговым центрам в Белгородской области разрешат открыться при соблюдении ряда условий для обеспечения безопасности посетителей и персонала. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, ТЦ дадут возможность открыться, если здания, которые они занимают, имеют кирпичную кладку, «если они заклеены пленкой», а персонал обучен оказанию первой медицинской помощи.

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Также глава региона предупредил, что в ближайшие дни пройдет проверка подготовки торговых объектов.

В субботу утром, 30 марта, ВСУ атаковали Белгородскую область беспилотником самолетного типа. Дежурные средства ПВО уничтожили воздушную цель. Позднее в Минобороны сообщили о еще одной атаке на регион.