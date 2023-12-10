Общество 10 декабря 2023, 08:45 Закрытый из-за тайфуна погранпереход на границе Китая и России открыли для грузовиков Погранпереход на границе Китая и России вновь начал принимать грузовики РИА «Новости»

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Закрытый в августе из-за паводка и ливней автомобильный пункт пропуска «Полтавка» на границе России и Китая в Приморском кране вновь начал принимать грузовики. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-секретарь Уссурийской таможни Светлана Горблянская.

Работу пограничного перехода приостановили с 11 августа из-за разрушительных последствий, вызванных тайфуном «Ханум».

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«После длительного перерыва грузовое сообщение на „Полтавке“ вновь возобновило работу с 10 декабря. Уссурийские таможенники оформили первые машины в сторону КНР утром в воскресенье», — сказала Горблянская.

Пресс-секретарь уточнила, что туристы из Китая проходят в Приморский край по автопереходам «Пограничный», «Турий Рог» и «Краскино».

Зампред правительства Приморья Николай Стецко добавил в Telegram-канале, что пункт пропуска удалось восстановить в рекордно быстрые сроки.

«Отремонтировали помещения, восстановили мост, обновили технику. Также ускоряем возобновление пассажирского направления», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Китай в составе туристических групп по безвизовому режиму посетили уже более 70 тысяч россиян.