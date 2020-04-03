Закрытие ТЦ может привести к сокращению 10 млн работников в России

Торговые центры в России из-за продления нерабочих дней не будут работать месяц. Такое положение дел может привести к массовым сокращениям. Президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Булат Шакиров считает, что без работы окажутся десять миллионов человек.

По его словам, бизнес в такой ситуации остался без помощи. Он рассказал ТАСС, что по подсчетам РСТЦ торговые комплексы в день теряют около 50 миллионов рублей.

«Десять миллионов человек, которые задействованы в этой сфере, я думаю, что, к сожалению, через неделю-две останутся полностью без работы», — заявил Шакиров.

Это произойдет из-за того, что у работодателей просто не будет денег на зарплаты сотрудникам. Президент РСТЦ напомнил, что торговые центры и ретейлеры просили помощи у правительства. Они предлагали отменить на шесть месяцев налоги и на этот же срок ввести мораторий по банковским платежам.

«Мы сегодня обратились с очередным письмом. Мы попросили признать нашу отрасль пострадавшей от всех этих воздействий», — подчеркнул собеседник агентства.

Тем временем гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса Николай Алексеенко предложил дать оставшимся без заработков россиянам работу на стройке.

«В той же фитнес-индустрии в Москве сейчас временно освободилось порядка 300 тысяч человек. Пускай идут на стройку, у них накачанные тела, <…> так как в большинстве случаев это ИП, самозанятые, пускай идут копают ямы, таскают кирпичи», — заявил он РИА «Новости».

По его словам, работы хватит всем — нужно строить дома и ремонтировать дороги. При этом Алексеенко напомнил, что сейчас 90% рабочих — это трудовые мигранты. По его мнению, массового оттока иностранцев из-за пандемии не стоит ждать.

Омбудсмен по строительству Дмитрий Котровский считает идею с перепрофилированием россиян не очень хорошей. Ведь обучение может затянуться надолго, также в этой отрасли не налажена система оплаты труда.

Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам 2 апреля заявил, что из-за пандемии нерабочие дни продлены до 30 апреля. Сейчас во многих регионах действует режим изоляции. Рестораны, кафе, фитнес-клубы, салоны красоты, торговые центры временно приостановили работу.