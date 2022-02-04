Закрытие неработающего бизнеса упростят в России до «одного шага»

Предпринимателям дадут возможность закрыть недействующий бизнес с помощью всего одного заявления. Такие поправки начали обсуждать в Минэкономразвития.

Проект поправок касается закона о государственной регистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей, сообщил РБК со ссылкой на федерального чиновника. Минэкономразвития рассматривает возможность упрощения процедуры закрытия недействующего бизнеса. Нововведения подготавливаются совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС).

Если поправки одобрят, то предприниматели смогут закрыть свое дело, подав лишь одно заявление. Все остальные процедуры налоговая будет проводить самостоятельно. Весь процесс будет занимать не более пяти дней. Сейчас для ликвидации бизнеса предпринимателем требуется пройти девять этапов.

«Часто собственники малого бизнеса не располагают ресурсами, чтобы провести процедуру ликвидации самостоятельно, а привлечение консультантов для правильного оформления ликвидации юридического лица для них может быть дорогостоящим», — пояснил адвокат адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Борис Романов.

При упрощенной схеме понадобится всего «один шаг», но еще потребуется выполнить некоторые условия. Предпринимателю нужно будет расплатиться со всеми долгами, а также уладить некоторые формальности.