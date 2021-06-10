Закрытие «Медузы»* опровергли

Гендиректор «Медузы»* (издание признано иноагентом в России) Галина Тимченко опровергла сообщения о закрытии издания. Об этом она заявила в интервью «Эху Москвы».

«Я не давала интервью „Голосу Америки“*. Я разговаривала со специалистами, которые узнавали у меня, что произошло с „Медузой“* за тот месяц, с тех пор как нас объявили иностранным агентом», — пояснила она.

Тимченко предположила, что, возможно, ее английский настолько плох, что ее неправильно поняли. Он подчеркнуло, что не издание не закрывается.

Публикация, в которой говорилось о закрытии издания, появилась 8 июня. Она сделана со ссылкой на онлайн-встречу Тимченко с представителями американского Института Кеннана. В частности, там упоминались слова гендиректора о том, что «проект будет закрыт, существующая бизнес-модель рухнула». Вместе с тем там и были и ее слова о том, что за минувший месяц их поддержали 85 тысяч россиян. Тимченко добавила, что проекту нужно время для реструктуризации.

*СМИ признано иноагентом в России.