Закрытие McDonald’s назвали «подарком» для российских производителей

Закрытие PepsiCo, Coca-Cola и McDonald’s может стать «подарком» для российских производителей, считает председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. Об этом он заявил Общественной службе новостей.

По словам Шапкина, уход зарубежных гигантов позволит отечественным производителям утвердиться на рынке. Напитки на замену популярным газировкам Coca-Cola и Pepsi будут поставлять из других стран.

«У нас полно производителей качественных безалкогольных напитков. Есть армяне, которые нам поставят свою „колу“, есть грузинские производители лимонадов, которые с удовольствием займут освободившуюся нишу. Так что никакой катастрофы не будет», — считает Шапкин.