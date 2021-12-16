Закрытая вечеринка по случаю выхода фильма «16-й» состоялась в Петербурге

Закрытая вечеринка по случаю выхода фильма бизнесмена Евгения Пригожина состоялась в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Вечеринка IRA Party прошла на площадке «Гигант Холл». Ее посетили звезды шоу-бизнеса, например, актер Александр Половцев и телеведущая Дана Борисова, а также журналисты, кинокритики и другие.

Комедия «16-й» уже есть в Сети, посмотреть ее можно на площадках онлайн-кинотеатров Movix, «Мегафон», ОККО, IVI, в Google Play и iTunes.