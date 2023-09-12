Общество 12 сентября 2023, 10:35 Закрыть доступ к ценам на потребительские товары в России для иностранных аналитиков предложили в Госдуме

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В Госдуме предложили закрыть доступ к ценам на потребительские товары в России для аналитиков, работающих в зарубежных компаниях. Депутаты считают, что они собирают данные. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Законопроект, внесенный в палату 12 сентября, рассмотрят на заседании Комитета Госдумы по промышленности и торговле.

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Как считает депутат Владимир Гутенев, недружественные страны собирают информацию о потребительских предпочтениях россиян и о возможности продвижения важной для себя продукции.