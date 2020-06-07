«Закрепит права пациентов». Бокерия объяснил, как поправки в Конституцию помогут получить помощь

В России достаточно ресурсов для оказания пациентам бесплатной высокотехнологичной помощи, однако иногда с этим возникают трудности. Поправки в Конституцию закрепят права граждан и устранят связанные с этим проблемы.

Об этом «360» рассказал директор научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, президент Лиги здоровья нации Лео Бокерия. Он подчеркнул, что основная проблема, с которой сейчас сталкиваются россияне — оказание высокотехнологичной помощи. Получить ее бесплатно они могут двумя способами — через квоты, которые выделяет регионам Минздрав и благодаря тому, что все в стране застрахованы в рамках ОМС.

«Но появилась такая тенденция, что, если в условиях города или поселка есть этот вид помощи, то пациента не посылают в другие центры. Началось это с ведущих регионов страны, и сейчас дошло до всех уголков, из-за чего человеку порой трудно получить помощь там, где ему нужно ее получить», — пояснил Бокерия.

Он отметил, что поправки в Конституцию решат проблемы в этом вопросе. В них сказано, что получение высокотехнологичной помощи должно быть обеспечено на территории всей страны.

И самое важное — они обязывают делать это публичную власть, а публичная власть начинается с сельсовета и т.д. Таким образом, если пациент нет получит нужной ему помощи, это станет нарушением его конституционных прав Лео Бокерия.

Бокерия подчеркнул, что это может стать очень важным продвижением вперед. Если россияне проголосуют за принятие поправок, СМИ должны донести эту информацию до народа. Каждый житель должен знать, что власть на том уровне, где он проживает, обязана обеспечить его такой помощью.

«Если у них ее нет, они обязаны его послать или в рамках квот, или в рамках ОМС — это очень важно», — заключил Бокерия.