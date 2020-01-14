«Закрепилась как бизнес». Когда из России уйдет коррупция?

Кудрин заявил, что уровень коррупции в России не снижается, а ее объемы могут измеряться триллионами рублей. Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в беседе с «360» объяснил, сколько времени нужно на то, чтобы ситуация в стране изменилась к лучшему.

Масштабы коррупции, заметил Кабанов, уменьшаются. Он напомнил, что «с 1991 года явление было системообразующим». Побороть его резко будет крайне сложно.

«У нас сажают высших чиновников, принимается антикоррупционное законодательство быстро развивающееся. Но коррупция <…> закрепилась как бизнес везде — от оборонки до здравоохранения и ЖКХ. Это уже бизнес-подходы, и их ломают», — рассказал глава комитета.

Кабанов обратил внимание на мягкую уголовную ответственность и миллиардные заработки чиновников. Денежные суммы у них, подчеркнул председатель комитета, находят внушительные, «причем не только у силовиков».

«Поэтому президент до сих пор определяет коррупцию как одну из угроз национальной безопасности. В соответствии с этим курсом и принимаются меры. Счетная палата — один из механизмов для борьбы с коррупцией», — пояснил Кирилл Кабанов.

Намерение Счетной палаты и ее руководителя Алексея Кудрина определять системные проблемы в финансовой сфере он одобрил.

«С каждым бюджетом так и нужно делать — просчитывать, сколько могут украсть. И ужесточать, естественно, уголовную ответственность, вводить от 10 до 25 лет, что соизмеримо с изменой Родине без возможности условно-досрочного освобождения и амнистии в случае невозвращения ущерба», — указал Кабанов.

В качестве примера он привел Китай, где сейчас зачастую заменяют смертную казнь обвиняемым в коррупции, чтобы вернуть деньги в бюджет. Человек остается жив, 10 лет трудится на благо государства и возмещает нанесенный своими действиями ущерб. Подобную методику, считает глава антикоррупционного комитета, нужно ввести и в России.

Благодаря современным технологиям, заметил он, в стране исчезли «целые сектора коррупционного рынка». Если работу в этом направлении активно вести на протяжении пяти-шести лет, то спустя лет 10, предположил Кабанов, «будут явные сдвиги». Процесс Россия проходит быстрее западных стран.