«Закопал землей из клумбы»: олимпийский призер повздорил с соседями из-за ямы во дворе

По словам Чипурина, эта история началась несколько дней назад. Он увидел, что рабочие копают во дворе яму рядом с песочницей, и вышел узнать, что происходит. Оказалось, что соседка, которая сама облагораживает двор, решила организовать пруд без каких-либо разрешений.

Рядом находятся песочница и детская площадка, поэтому водоем, даже небольшой — это опасно. Он попросил рабочих яму закопать, но через несколько дней снова увидел в земле зияющую дыру.

Грунт специально увезли, чтобы яму никто не смог закопать. Чипурин решил самостоятельно решить вопрос безопасности юных жителей окрестных домов: он раздобыл лопату и засыпал будущий пруд землей, который для конспирации назвали «поилкой для птиц», с клумбы, так как больше ее взять было негде.

Источник фото: «360»

«Да, я закопал яму землей из клумбы. Я не вижу в этом ничего предосудительного, если человек поступает некрасиво по отношению к соседям со своего двора», — рассказал Чипурин.

Он подчеркнул, что люди с детьми его решение закопать яму однозначно поддержали. Чипурин рассказал, что двор, несмотря на старания соседки, в плохом состоянии.

Ранее СМИ опубликовали видео с камер наружного видеонаблюдения, на которых экс-спортсмен раскапывает клумбу. Сам он заявил, что понаписали совсем не то, что было в реальности.