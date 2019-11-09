«Закопает на ближайшей стройке»: прыгнувший в Мойку историк 11 лет назад жестоко избил любовницу

Когда Соколов встречался со студенткой, он уже уволился из СПбГУ и некоторое время жил в основном в Москве, в доме напротив музея-панорамы «Бородинская битва». Там он работал консультантом коллекционера предметов эпохи Наполеона Виктора Батурина.

СМИ: прыгнувший в Мойку историк признался в убийстве девушки Подробнее

Утром 29 ноября 2008 года девушка прилетела в Москву, чтобы забрать вещи из квартиры доцента. Преподаватель позвонил ей, и она предложила расстаться. В ответ Соколов начал оскорблять возлюбленную и материться. Тогда студентка решила переночевать у друзей, а вещи и вовсе не забирать. Однако вечером того же дня Соколов снова позвонил ей и дружелюбным тоном предложил встретиться, пообещал помочь с вещами и отвезти в аэропорт.

Девушка поднялась в квартиру к историку, тогда он показался ей спокойным. Преподаватель запер дверь, помог любимой снять шубу. В тот момент он схватил девушку сзади за руки и сразу же связал их веревкой. Потом Соколов ударил свою жертву по лицу и в живот, привязал к стулу за руки и ноги. Затем доцент принес из другой комнаты утюг, нагрел его и поднес к лицу пострадавшей, что та ощущала пар. Подозреваемый угрожал студентке изуродовать ее на всю жизнь.

Соколов избивал возлюбленную по лицу, голове, ударил в грудь и живот, поднимал за волосы и за уши вместе со стулом. Девушка просила его одуматься, но в ответ он только сильнее бил ее. Преподаватель обещал закопать труп на ближайшей стройке.

Побои продолжались на протяжении часа, говорится в заявлении. Потом студентка смогла высвободить ноги и побежала в соседнюю комнату. Там бывший сотрудник вуза накинул ей на горло кожаный шнур и душил. Когда девушка начала задыхаться и терять сознание, Соколов отпустил ее.

Пострадавшая попала в травмпункт Первого медицинского университета имени Павлова. Там у нее диагностировали многочисленные следы побоев, кровоизлияния в связки, сотрясение головного мозга.

Соколов работал доцентом в СПбГУ с 2000 года, несколько лет преподавал в Сорбонском университете в качестве приглашенного профессора.

Соколов кинул в Мойку рюкзак с отрубленными женскими руками и пистолетом 9 ноября 2019 года. Но груз не утонул, поэтому он в след за ним спрыгнул в реку. Историка достали из реки и в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Мужчина признался, что встречался с погибшей девушкой и убил ее во время ссоры. Личность жертвы пока не установлена.