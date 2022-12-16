Эксклюзив 16 декабря 2022, 20:21 «Законы рынка». Российскому автопрому предрекли выход на европейский уровень Автоэксперт Субботин: отечественный автопром начнет выпускать качественные машины РИА «Новости»

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На складах российских автодилеров остались от 20 до 30 тысяч новых иномарок. По данным «Известий», такого запаса зарубежных машин хватит примерно на месяц. Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин рассказал «360», что переживать из-за этого не стоит. По его словам, в скором времени отечественные производители начнут делать машины по европейским образцам.

«Не надо переживать, что кончатся те иномарки, которые производились в России и завозились, что все — наступит коллапс и будет голое поле, нечего будет покупать, будет свистеть ветер и дороги опустеют. Да нет, конечно. Машины завозят, и завозят под совершенно понятного клиента. Есть деньги — ты покупаешь автомобиль», — сказал он.

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Эксперт отметил, что на спрос всегда будет предложение. Сейчас для покупателей до сих пор доступны иномарки BMW, Mercedes-Benz и другие. В крупных мегаполисах, в частности, в Москве, уже появились автомобили из Европы с транзитными номерами, заверил он.

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Мало того, японских машин уже полно появилось. Ну просто вот ты ходишь по улицам, даже если немного, все равно ты их видишь. То есть, есть спрос — будет всегда предложение. Это законы рынка. Страна не закрытая, и всегда будут автомобили. Всегда Вячеслав Субботин Автомобильный эксперт

Переживать из-за окончания запасов не стоит, отметил он. По его словам, машины, которые производили в России, были не топовыми по сравнению с теми, которые производят в мире.

«Посмотришь, какие сейчас завозят машины из Японии и наслаждаешься конструкторской мыслью, которая в них заложена. Функционалом, который у них есть. Вот это автомобили, вот это уровень. Мало того, отечественный автопром перестраивается. Не надо переживать, даже не надо сейчас с понурой головой идти в автосалон и покупать китайские автомобили. Не надо, подождите. Сейчас будут вполне европейские машины, которые будут производить наши производители», — добавил эксперт.

Он призвал чуть-чуть подождать и не делать необдуманных покупок.