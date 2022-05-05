Законы РФ скорректируют, чтобы позволить россиянам усыновлять детей из ЛНР и ДНР

Законодательство РФ скорректируют, чтобы на территории России можно было усыновлять или брать под опеку детей из Луганской и Донецкой народных республик. Работу по подготовке соглашений между РФ, ЛНР и ДНР ведет детский омбудсмен при президенте РФ Мария Львова-Белова, об этом сообщили «Известия».

По действующему российскому законодательству в приемную семью нельзя передать ребенка с гражданством другого государства. Для синхронизации законодательных норм России и народных республик в части семейного устройства детей сформированы две рабочие группы, в которые входят заинтересованные структуры каждой из сторон.

«Если у несовершеннолетних не осталось родственников в Донбассе, которые готовы их воспитывать, и нет никаких других препятствий, усыновление в российскую семью возможно. Но только после того, как на законодательном уровне будут урегулированы все нюансы. А именно — необходимо синхронизировать законодательства РФ, ДНР и ЛНР», — такое заявление в начале мая сделала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

На территории России с момента начала спецоперации на Украине оказалось около 1,7 тысячи сирот из Донбасса. Российские приемные родители выразили готовность принять в свои семьи таких детей.

Московская область начала реализацию гуманитарного проекта по поиску новых семей для детей Донбасса, которые потеряли своих родных. Пока детей возможно передать только под временную опеку, в Подмосковье 27 сирот уже нашли такие семьи.