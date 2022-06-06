Госдума планирует принятие федеральных законов о неисполнении решений ЕСПЧ на этой неделе. Об этом заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Он уточнил, что ко второму чтению депутаты предложили ряд поправок. В частности, о неисполнении решений ЕСПЧ, принятых после 15 марта 2022 года, то есть с даты подачи заявления РФ о выходе из Совета Европы.

Вторая поправка касается выплаты денежных компенсаций по постановлениям ЕСПЧ, вступившим в силу до 15 марта. Они будут производиться только в рублях и только на счета в российских банках, пояснил Володин в Telegram.

Помимо этого, как подчеркнул спикер Госдумы, решения российских судов будут иметь верховенство над постановлениями ЕСПЧ. Володин указал на то, что Европейский суд по правам человека превратился в инструмент политической борьбы, который западные политики используют против России.

По его словам, некоторые решения ЕСПЧ противоречили Конституции РФ и шли вразрез с российскими ценностями и традициям. В качестве примера Володин рассказал, как летом прошлого года ЕСПЧ потребовал от России признать однополые браки.

«И таких решений Европейским судом принималось много. Мы с этим согласиться не можем», — заключил он.