Законы каменных джунглей. Москвич держал в гараже львенка

В Москве сотрудниками правопорядка изъят самый настоящий дикий лев. Точнее — совсем еще юная его копия. Маленького львенка 32-летний москвич держал у себя в гараже.

Свою каменную саванну маленький львенок нашел в одном московском гаражном кооперативе. На необычный вызов отреагировали полицейские — их не смутило то, что очевидцам померещился дикий лев. Как оказалось позднее, животное было привязано к массивным воротам.

«Его сфотографировали, как он там на этой веревочке, как он мяукал. Я тут же сказала, что это нарушение закона и надо срочно что-то делать», — сообщила одна из очевидцев Елена.

Лев, к слову, оказался самый настоящий. А вот условия содержания — и вправду дикие.

«В полицию поступило сообщение о нахождении дикого животного в одном из гаражей. Прибывшим на место участковым уполномоченным полиции совместно с сотрудниками Управы и Департамента природопользования установлен гараж, в котором находится львенок», — прокомментировала заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москва Екатерина Гузь.

Хозяином льва оказался 32-летний москвич. Сотрудникам полиции мужчина заявил, что купил животное в интернете за 80 тысяч рублей. Однако необходимые документы на животное предоставить не смог. Полицейские решили ликвидировать импровизированный зоопарк. Однако мужчина якобы отказался идти на контакт.

Источник фото: телеканал «360»

Хозяин дикого животного не смог объяснить сотрудникам правопорядка причины появления льва в гараже. По его словам, в дальнейшем лев должен был сменить место жительства на дачный участок владельца. Однако об этих планах мужчина никому не сообщал.

«Никита у нас человек новый, он замкнутый. И на разговоры практически никогда не вызывается», — отметил председатель гаражного кооператива Иван Нечитайло.

Не так давно был принят закон об ответственном обращении с животными. Департаменту природопользования станет намного проще работать и регулировать продажу и условия содержания диких животных. Также данный закон станет отличным легитимным механизмом воздействия.

«Дома африканского льва с 1 января 2020 года завести будет невозможно — запрещено. И будут прописаны условия содержания для тех животных, которых можно будет содержать. Для того, чтобы содержать льва в домашних условиях нужен будет вольер и природный ландшафт. И человек, который захочет содержать льва, должен быть специалистом, получить специальное образование», — подчеркнул руководитель Департамента природопользования Антон Кульбачевский.

Закон об ответственном обращении с животными вступает в силу с 1 января 2020 года. Хозяин льва мог и не знать, что вскоре содержание диких животных в квартирах будет запрещено. Однако считаться с законом вскоре придется. Если правоохранителями, конечно, не будет возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с диким животным.