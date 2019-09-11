Законы каменных джунглей. Москвич держал в гараже львенка
Свою каменную саванну маленький львенок нашел в одном московском гаражном кооперативе. На необычный вызов отреагировали полицейские — их не смутило то, что очевидцам померещился дикий лев. Как оказалось позднее, животное было привязано к массивным воротам.
«Его сфотографировали, как он там на этой веревочке, как он мяукал. Я тут же сказала, что это нарушение закона и надо срочно что-то делать», — сообщила одна из очевидцев Елена.
Лев, к слову, оказался самый настоящий. А вот условия содержания — и вправду дикие.
«В полицию поступило сообщение о нахождении дикого животного в одном из гаражей. Прибывшим на место участковым уполномоченным полиции совместно с сотрудниками Управы и Департамента природопользования установлен гараж, в котором находится львенок», — прокомментировала заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москва Екатерина Гузь.
Хозяином льва оказался 32-летний москвич. Сотрудникам полиции мужчина заявил, что купил животное в интернете за 80 тысяч рублей. Однако необходимые документы на животное предоставить не смог. Полицейские решили ликвидировать импровизированный зоопарк. Однако мужчина якобы отказался идти на контакт.
Хозяин дикого животного не смог объяснить сотрудникам правопорядка причины появления льва в гараже. По его словам, в дальнейшем лев должен был сменить место жительства на дачный участок владельца. Однако об этих планах мужчина никому не сообщал.
«Никита у нас человек новый, он замкнутый. И на разговоры практически никогда не вызывается», — отметил председатель гаражного кооператива Иван Нечитайло.
Не так давно был принят закон об ответственном обращении с животными. Департаменту природопользования станет намного проще работать и регулировать продажу и условия содержания диких животных. Также данный закон станет отличным легитимным механизмом воздействия.
«Дома африканского льва с 1 января 2020 года завести будет невозможно — запрещено. И будут прописаны условия содержания для тех животных, которых можно будет содержать. Для того, чтобы содержать льва в домашних условиях нужен будет вольер и природный ландшафт. И человек, который захочет содержать льва, должен быть специалистом, получить специальное образование», — подчеркнул руководитель Департамента природопользования Антон Кульбачевский.
Закон об ответственном обращении с животными вступает в силу с 1 января 2020 года. Хозяин льва мог и не знать, что вскоре содержание диких животных в квартирах будет запрещено. Однако считаться с законом вскоре придется. Если правоохранителями, конечно, не будет возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с диким животным.