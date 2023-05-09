Общество 09 мая 2023, 17:21 Законсервированный с конца прошлого века выход открыли со станции метро «Царицыно» Законсервированный с 1984 года выход со станции метро «Царицыно» в Москве снова открыли РИА «Новости»

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Дополнительный выход со станции «Царицыно» открыли в столичном метро. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

«Дополнительный выход из южногo вестибюля станции „Царицынo“ отремонтировали и открыли для посетителей метрополитена», — указали в сообщении.

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Этот выход находился в законсервированном состоянии с 1984 года, фактически сразу после открытия участка. Он расположен на нечетной стороне Луганской улицы и ведет к жилому кварталу.

Власти ожидают, что новым выходом начнут пользоваться порядка 15 тысяч человек в сутки, их путь сократится примерно на 150 метров.

Также 9 мая работники метрополитена произвели технический пуск поездов между станциями «Орехово» и «Автозаводская» на Замоскворецкой линии. Этот участок закрывали с 12 ноября 2022 года на реконструкцию, с 10 мая пассажиры смогут им воспользоваться.