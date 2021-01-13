Законопроекты о повышении зарплат учителям рассмотрят в Госдуме

Для повышения зарплат педагогам Госдума в весеннюю сессию рассмотрит два законопроекта — об установке базовой ставки и статусе учителя. Об этом сообщила зампредседателя комитета нижней палаты парламента по образованию и науке Лариса Тутова.

«Мы надеемся, что они будут рассмотрены и приняты на весенней сессии. Один — о базовой ставке для учителей, другой — о статусе педагогического работника», — рассказала она «Парламентской газете».

По ее словам, оба документа перекликаются со словами президента о том, что заработную плату учителям нужно повысить во избежание кадрового кризиса в образовании.

«Как бы это ни банально звучало, но качество образования наших детей напрямую зависит в том числе и от зарплаты педагога», — отметила Тутова.

Она объяснила, что, согласно новым инициативам, гарантированная часть зарплаты учителя за норму учебной нагрузки должна составлять не ниже 70% от средней по региону. При этом минимальные размеры ставок и окладов работников в виде базовых нужно обеспечить с помощью федеральных гарантий.

Чтобы сделать базовые ставки и оклады учителей выше МРОТ, понадобится дополнительно около 200 миллиардов рублей, считает депутат. Минимальный размер оплаты труда и размер прожиточного минимума в России увеличились с 1 января 2021 года. Они составляют 12 792 и 11 653 рубля соответственно.