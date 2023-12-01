01 декабря 2023, 12:15
Законопроекты о наказании за треш-стримы внесут в Госдуму
Сенатор Башкин: в Госдуму внесут законопроекты о наказании за треш-стримы
Группа сенаторов и депутатов разработала законопроекты о наказании за проведение провокационных трансляций в интернете, так называемых «треш-стримов». Один из авторов инициативы, член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин сообщил РИА «Новости», что его внесут в ближайшее время на рассмотрение в ГД.
«На следующей неделе планируем вносить», — сказал он.
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В начале ноября правительство поддержало законопроекты об административной и уголовной ответственности за треш-стримы. Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев сообщал в своем Telegram-канале, что в документы включили штрафы до 600 тысяч рублей с конфискацией имущества, запрет на некоторые действия, например, пользование интернетом, и реальные тюремные сроки. В последнем случае при рассмотрении уголовных дел проведение таких эфиров станет отягчающим обстоятельством.
Сенатор Алексей Пушков заявлял, что законопроекты о наказании за треш-стримы внесут до конца года, и их примут в кратчайшие сроки. По его словам, впервые эту тему подняли в 2020 году.
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