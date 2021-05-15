Законопроект об ужесточении правил получения оружия внесут в Госдуму

Законопроект, ужесточающий требования для покупки оружия, 17 мая внесут на рассмотрение в Госдуму. Об этом сообщил глава комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«„Единая Россия“ в Государственную Думу внесет законопроект, которым устанавливаются очень жесткие дополнительные требования и ограничения на право владения оружием лицам, по своим медицинским показаниям к этому не расположенным», — заявил Хинштейн в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Он добавил, что авторы инициативы установили дополнительные причины для отказа в получении оружия. Это касается людей, которые не прошли медицинское обследование. По словам главы комитета, в законопроекте также прописано, что медкомиссию можно пройти только в государственных учреждениях. Результаты освидетельствования могут храниться лишь в цифровом формате.

Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов призвал ужесточить правила получения оружия. Предложение поступило после стрельбы в казанской школе № 175. Там от рук бывшего ученика погибли семь детей и две учительницы, еще 24 человека пострадали.