Законопроект об ужесточении наказания за домашнее насилие рассмотрят в Госдуме 15 июня

Депутат Госдумы Ирина Панькина рассказала, что в России за 2020 год зафиксировано более четырех тысяч случаев домашнего насилия, в то время как в 2019 году таких преступлений было не более трех тысяч. В связи с этим в Госдуме приняли решение о рассмотрении законопроекта об ужесточении наказания за побои, написала «Парламентская газета».

Соответствующий проект будет рассмотрен во втором чтении 15 июня. Данный вопрос уже включен в повестку пленарного заседания нижней палаты парламента.

Сейчас в России действует двухступенчатая система наказания за побои. В первый раз злоумышленнику дают штраф или арестовывают на 15 суток, во второй раз привлекают к уголовной ответственности, а в третий он снова получает административное наказание.

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников уточнил, что уголовное наказание за побои предусмотрено для тех лиц, которых уже привлекли к административной ответственности за аналогичное деяние и его срок еще не истек.