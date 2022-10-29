Законопроект об увольнении из госучреждений культуры за критику СВО запланировали внести Госдуму | 360°

Общество 29 октября 2022, 10:28 Законопроект об увольнении из госучреждений культуры за критику СВО запланировали внести Госдуму Депутат Гусев предложил увольнять из госучреждений культуры за критику СВО РИА "Новости"

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Замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев заявил, что планирует в ближайшее время внести в Госдуму законопроект об увольнении деятелей культуры из госучреждений за критику специальной военной операции. Об этом депутат сообщил в своем Telegram-канале.

«Если ты получаешь государственные деньги в виде зарплаты или грантов и ты критикуешь государство, значит, должен перестать эти деньги получать. Это логично!» — выразил мнение Гусев.

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Он предложил законодательно закрепить право госучреждений увольнять за высказывания творческой интеллигенции против официальной позиции государства и внести соответствующие поправки в Трудовой кодекс, уточнил ТАСС.

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«Если ты народный артист — твоя судьба быть с народом своей страны и в своей стране!» — резюмировал замруководителя фракции.

Накануне Гусев предложил направлять артистов гостеатров в составе агитационных бригад в зону боевых действий.

Певец и композитор Иван Демьян посоветовал вернувшимся на родину артистам публично извиниться за то, что бросили страну в трудный час.