Общество 29 ноября 2023, 19:07 Законопроект об уголовном наказании для добровольцев одобрили в Госдуме ГД в первом чтении приняла законопроект об уголовном наказании для добровольцев РИА «Новости»

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Депутаты Государственной думы в первом чтении приняли законопроект об уголовной ответственности добровольцев во время военной службы. Об этом сообщили на сайте нижней палаты парламента.

Проект закона внесли в ГД в ноябре. Документ предполагает распространение норм уголовно-процессуального законодательства на добровольцев. Речь идет о таких правонарушениях как неисполнение приказа, сдача в плен, сопротивление начальнику, повреждение или утрата военного имущества, симуляция или самовольное оставление места службы.

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Пока что члены добровольческих формирований не несут ответственности за эти поступки. Законопроект предлагает привлекать добровольцев за преступления, ответственность за которые наступает в период мобилизации, военного положения, в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий.

Ранее правительство одобрило законопроект о социальных гарантиях и трудовых льготах для добровольцев Росгвардии и членов из семей. Депутаты ГД рассмотрели инициативу 27 ноября.