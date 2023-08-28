28 августа 2023, 12:11
Законопроект об уголовной ответственности за брошенные шприцы внесут в Госдуму
Чернышов заявил о подготовке поправок об ответственности за брошенные шприцы
В Госдуму собираются внести законопроект об уголовной ответственности за брошенные в общественных местах шприцы. Об этом РИА «Новости» сообщил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов
«Готовлю и внесу на осенней сессии законопроект о поправках в Уголовный кодекс, чтобы квалифицировать такие действия, как подпадающие под статью 236», — пояснил он.
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Речь идет о статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшем угрозу наступления таких последствий.
Наказание по этой статье предусматривает в том числе штраф от 500 до 700 тысяч рублей, а при тяжких последствиях и смерти двух и более лиц — до семи лет лишения свободы.
Чернышов обратил внимание, что в августе в Москве и других городах произошли случаи, когда люди пострадали в результате брошенных в общественных местах шприцев.
В столице об иглу шприца поранилась 10-летняя девочка. Травму ребенок получил, когда находился в салоне каршерингового автомобиля, напомнил политик.
По его мнению, те, кто оставляет шприцы в общественных местах, должны нести за это ответственность.
«Если людям наплевать на собственное здоровье или жизнь, это не значит, что они могут безнаказанно вредить окружающим», — подчеркнул Чернышов.
Госдума РФ
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