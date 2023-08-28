Общество 28 августа 2023, 12:11 Законопроект об уголовной ответственности за брошенные шприцы внесут в Госдуму Чернышов заявил о подготовке поправок об ответственности за брошенные шприцы РИА «Новости»

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В Госдуму собираются внести законопроект об уголовной ответственности за брошенные в общественных местах шприцы. Об этом РИА «Новости» сообщил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов

«Готовлю и внесу на осенней сессии законопроект о поправках в Уголовный кодекс, чтобы квалифицировать такие действия, как подпадающие под статью 236», — пояснил он.

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Речь идет о статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшем угрозу наступления таких последствий.

Наказание по этой статье предусматривает в том числе штраф от 500 до 700 тысяч рублей, а при тяжких последствиях и смерти двух и более лиц — до семи лет лишения свободы.

Чернышов обратил внимание, что в августе в Москве и других городах произошли случаи, когда люди пострадали в результате брошенных в общественных местах шприцев.

В столице об иглу шприца поранилась 10-летняя девочка. Травму ребенок получил, когда находился в салоне каршерингового автомобиля, напомнил политик.

По его мнению, те, кто оставляет шприцы в общественных местах, должны нести за это ответственность.

«Если людям наплевать на собственное здоровье или жизнь, это не значит, что они могут безнаказанно вредить окружающим», — подчеркнул Чернышов.