Законопроект об отсрочках при частичной мобилизации внесли в Госдуму | 360°

Общество 01 октября 2022, 08:44 Поделиться Telegram

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Viber Законопроект об отсрочках при частичной мобилизации внесли в Госдуму Депутаты внесли в Госдуму законопроект об отсрочках при частичной мобилизации РИА Новости

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В Госдуму внесли законопроект, расширяющий круг людей, имеющих право на отсрочку от частичной мобилизации. В частности, от нее предлагается освободить россиян, которые растят трех и более детей до 18 лет, либо в одиночку воспитывают одного ребенка до 18 лет. Авторами документа стали депутаты фракции «Новые люди», сообщил ТАСС.

Поправки предложили внести в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ». Также депутаты указали на то, что отсрочку от частичной мобилизации нужно предоставлять мужчинам, чьи супруги ждут ребенка и срок беременности составляет не менее 22 недель.

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Это же право они предлагают распространить на россиян, имеющих на иждивении двух детей до 18 лет, на мужчин, которые являются единственными кормильцами семей, в которых есть дети-инвалиды, а также на тех, кто является единственным сыном одинокого родителя.

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По мнению авторов инициативы, отсрочку от частичной мобилизации также нужно предоставить сыновьям и родным братьям военнослужащих, проходивших военную службу и погибших (умерших) в связи с исполнением ими служебных обязанностей.

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