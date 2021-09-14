Законопроект об отмене обязательного техосмотра внесли в Госдуму

Законопроект об отмене обязательного техосмотра для личного транспорта внесли на рассмотрение в Госдуму. Авторы инициативы предлагают сделать ТО добровольным. Однако в ряде случаев правила не изменятся.

В частности, обязательным техосмотр предлагается оставить при смене владельца в случае, если автомобиль или мотоцикл старше четырех лет. Также ТО нужно будет проходить после изменения конструкции или замены основных агрегатов, говорится в пояснительной записке к документу.

Для коммерческих автомобилей техосмотр тоже останется обязательной процедурой.

По данным авторов проекта, вероятность участия легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями, но при этом имеющих действующие полисы ОСАГО и прошедших ТО в ДТП составляет 1,1 и 0,7%. Они также указали на то, что существующие правила противоречат положениям Венской конвенции о дорожном движении, участницей которой является Россия. По этому документу обязательный техосмотр должны проходить только автобусы и грузовики с максимальной массой свыше 3,5 тонны, а также прицепы к ним.

Накануне предложение об отмене обязательного ТО для личных автомобилей и мотоциклов прокомментировал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он отметил, что законопроект сможет избавить россиян от часто ненужной процедуры, поэтому правительство намерено поддержать этот документ.