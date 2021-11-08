Законопроект об отмене обязательного техосмотра одобрили в правительстве

Законопроект об отмене обязательного техосмотра для автовладельцев получил положительный отзыв правительства с учетом небольшой доработки. Речь идет о том, чтобы привести его в соответствие с Договором о Евразийском экономическом союзе, сообщил ТАСС.

Законопроектом предлагается освобождать от обязательного техосмотра легковые автомобили и мототранспортные средства, которые россияне используют в личных целях. Но его действие не распространяется на такси и транспорт, который используют для перевозки пассажиров, а также на служебный личный автотранспорт.

Также техосмотр останется обязательным при постановке ТС на учет, смене его владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.

В отзыве кабмина уточняется, что в проект нужно внести необходимые правки, чтобы он соответствовал Договору о Евразийском экономическом союзе. В правительстве указали на то, что по техническому регламенту Таможенного союза проверка выполнения требований к ТС при изменении их конструкции проводится в виде предварительной технической экспертизы конструкции, последующей проверки безопасности конструкции и техосмотра транспорта.

«На основании изложенного правительством законопроект поддерживается при условии его доработки с учетом указанного замечания», — говорится в отзыве кабмина на документ.