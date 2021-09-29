Законопроект об отчетности чиновников за покупку предметов роскоши не одобрили в кабмине

Правительство не поддержало законопроект, обязывающий российских чиновников отчитываться о покупке предметов роскоши, стоимость которых превышает их доходы. Проект предполагал предоставление отчета по каждой сделке.

В отзыве кабмин указал на то, что в проекте нет определения предмета роскоши, а отсутствие таких критериев и порядка подтверждения права собственности в итоге приведет к сложностям в применении закона, сообщил ТАСС.

Помимо этого, в правительстве сочли, что в этом документе не была обоснована необходимость сокращения периода, в рамках которого должен исчисляться совокупный доход чиновника. Сейчас он составляет три года, а инициатива предполагала его снижение до двух лет.

Автором законопроекта был депутат от КПРФ Валерий Рашкин. Он предложил обязать должностных лиц предоставлять сведения по каждой сделке по приобретению предмета роскоши, если общая сумма таких сделок превышает совокупный доход.

По действующему законодательству в список подотчетных сделок входят покупка земли и недвижимости, транспорта, ценных бумаг, акций, цифровой валюты.