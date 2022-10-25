Законопроект об освобождении от мобилизации докторов и кандидатов наук внесли в Госдуму | 360°

Общество 25 октября 2022, 20:42 Законопроект об освобождении от мобилизации докторов и кандидатов наук внесли в Госдуму Депутат от КПРФ Матвеев предложил не мобилизовать кандидатов и докторов наук Pxhere

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Депутат фракции КПРФ Михаил Матвеев внес в Государственную думу законопроект, предложив освобождать от частичной мобилизации кандидатов и докторов наук. Соответствующий документ опубликовали в электронной базе нижней палаты парламента.

«От частичной мобилизации освобождаются граждане, имеющие ученую степень доктора наук или кандидата наук», — написано в документе.

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Матвеев также предложил не мобилизовывать тех, кто не проходил военную службу. Такой законопроект тоже внесен в парламент, сообщил RT. В обоих документах отсутствуют официальные отзывы кабмина.

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Накануне депутаты Госдумы Сергей Каргинов и Иван Сухарев выступили с предложением освободить от мобилизации мужчин с двумя детьми и беременной женой. Категории россиян, попадающих под отсрочку от призыва по частичной мобилизации, представлены в Федеральном законе «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».

Следственный комитет России открыл горячую линию для граждан, призванных в хоте частичной мобилизации, и их семей. Портал «Объясняем.рф» разъяснил, что каждый мобилизованный будет получать не менее 195 тысяч рублей в месяц вне зависимости от места службы.