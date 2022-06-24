Законопроект об оптимизации капремонта в многоквартирных домах внесли в Госдуму

Законопроект, в котором предлагается установить связь между сроками выполнения работ по капитальному ремонту и фактическим техническим состоянием многоквартирного дома, внесли в Госдуму. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Законопроект разработали глава Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов, его первый заместитель Павел Качкаев и зампред Комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Как пояснили авторы законопроекта, он направлен на то, чтобы перечень работ, проводимых в доме, соответствовал реальным потребностям. Например, если в доме плохие трубы, в первую очередь будут заниматься ими, а не перестилать крышу — и наоборот.

««Сегодня точно никто не может сказать, что происходит внутри дома с технической точки зрения, поэтому мы ведем работу по восстановлению технического учета состояния жилого дома, как обязательные работы. Сегодня есть хорошие примеры в Москве, Казани и Московской области, они за свой счет такие службы содержат. Здесь и меньше накладок, меньше жалоб, КПД в целом выше», — отметил Сергей Пахомов.